Parisi: bene Salvini, non si può fare governo con M5s

Roma, 14 mag. - "Bene Salvini, non si possono prendere in giro gli italiani. Questo è lo spirito del Centro Destra. Non si può fare il Governo con i 5Stelle che fanno della retorica giustizialista il senso della loro esistenza. L'Italia ha bisogno di investimenti, grandi opere. L'Italia ha bisogno di creare ricchezza, non solo redistribuirla creando debito e povertà, ma creare lavoro non stipendi". Lo dichiara in una nota il segretario di Energie per l'Italia Stefano Parisi.

"Il Governo - prosegue - deve proporre cose concrete, serie e fattibili, non il libro dei sogni. Meglio tornare al voto che avere un governo che non affronti i problemi del paese. Meglio tornare al voto che caricare il futuro dei nostri giovani di ulteriore debito senza speranza".

"Rinnovo l'appello a Salvini, perché è ancora in tempo. Non faccia il Governo con i 5Stelle. Non snaturi la Lega e le aspettative dell'elettorato del centro destra, che non ha votato per un Governo con Di Maio. Eviti questo disastro al Paese", conclude Stefano Parisi.