Ambasciatore italiano in Libia incontra il generale Haftar

Roma, 14 mag. - L'ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Perrone è stato ricevuto oggi a Rajm dal generale Khalifa Haftar, capo militare in Cirenaica. L'ha annunciato lo stesso ambasciatore in un tweet.

Il "focus" dell'incontro è stato sulla "necessità di avanzare nel processo politico con un occhio a elezioni prima della fine dell'anno".

Per Perrone la "comunità internazionale deve evitare piani o iniziative multple e vincolarsi su ciò di cui la Libia ha bisogno per avere elezioni in condizioni sicure e trasparenti".