Ue minaccia ulteriori passi verso sanzioni contro Polonia

Roma, 14 mag. - L'Unione europea ha avvertito la Polonia che potrebbe il prossimo mese avvicinarsi a sanzioni senza precedenti, se Varsavia non farà "molti più progressi" nella disputa sulla controversa riforma del Tribunale costituzionale.

Bruxelles a dicembre ha innescato una procedura che potrebbe portare la Polonia a perdere i suoi diritti di voto nell'Ue se proseguirà con riforme considerate una "minaccia sistemica" allo stato di diritto.

Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha detto che la Polonia dovrà affrontare "tutto le spettro" delle possibilità quando i ministri degli Affari europei s'incontreranno ancora il 26 giugno, giorni prima del vertice dei leader Ue.

"Abbiamo fatto alcuni progressi, ma ancora riteniamo che vi sia margine per ulteriori progressi in modo che possiamo dire che non vi è più rischio sistemico", ha detto Timmermans in una conferenza stampa. Quindi o ci saranno progressi tali da superare il rischio, o "può anche esserci l'altro lato dello spettro,c he non anticipm cioè che noi dobbiamo chiedere al consiglio d'impegnarsi in una fase seguente dell'Articolo sette".