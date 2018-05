De Petris: Lega-M5s senza accordo nè su premier nè su programma

Roma, 14 mag. - "Dopo 70 giorni di crisi, dopo quotidiani annunci di accordo raggiunto sul programma, M5S ha chiesto altro tempo e presumibilmente lo stesso farà la Lega. In tutta evidenza non c'è nessun accordo su chi dovrà presiedere il governo e neppure su punti rilevanti di programma". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"È evidente, ed era del resto già noto, che su temi di capitale importanza le differenze tra i due partiti di governo sono profonde e in alcuni casi inconciliabili. Ci auguriamo solo che Salvini e Di Maio non cerchino di aggirare il problema sbandierando un'intesa solo di facciata. In questo caso, infatti, sarebbe l'intero Paese a pagare il prezzo di un rituale che non ha nulla di innovativo ed è invece tipico della peggior politica", conclude la presidente De Petris.