Roma, 14 mag. - "L'alleanza con il centrodestra c'è ed esiste. Abbiamo appena vinto in Molise e in Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale, nel 2011 e nel 2013, la sola Forza Italia appoggiò, per senso di responsabilità, i governi Monti e Letta, e la Lega andò all`opposizione". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, ai microfoni di 'Fuorigioco', su Rai Radio1.