Salvini: o governo ridiscute vincoli Ue o è libro dei sogni

Roma, 14 mag. - Per quanto riguarda il rapporto con l'Europa, "o riesco a dar vita a un governo che ridiscute i vincoli esterni, oppure è un libro dei sogni e io non voglio prendere in giro nessuno". Lo ha detto Matteo Salvini, dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale.

Nella trattativa con il M5s, il leader della Lega ha citato il "punto delicato ma inevitabile" della "nuova posizione dell'Italia in Europa". "Non è - ha spiegato - un governo spauracchio ma gli italiani ci hanno votato per riportare a Bruxelles e Strasburgo la centralità del tema italiano del lavoro, della difesa dell'agricolutra, del made in Italy".