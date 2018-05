Incidenti lavoro, Cgil: fermare strage con iniziative concrete

Roma, 14 mag. - Gli incidenti sul lavoro sono una "strage" che va fermata con "iniziative concrete". Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Franco Martini, esprimendo "vicinanza" ai lavoratori coinvolti nell'incidente in un cantiere navale di La Spezia e alle loro famiglie. "È una strage che va fermata - sostiene Martini - il tempo delle denunce deve lasciare il posto a iniziative concrete da parte di tutti".

"Abbiamo dedicato il primo maggio - sottolinea il sindacalista - al tema della sicurezza per sollecitare un sussulto da parte dell'intera società, da parte di chi ha responsabilità di governo delle istituzioni a tutti i livelli e di chi le ha nella conduzione delle imprese. Ma non è bastato e si continua a morire per evidente mancata applicazione delle norme sulla sicurezza".

"Chi pensa di formare un nuovo governo - aggiunge Martini - deve mettere il lavoro, la sua sicurezza e qualità al primo posto, cosa al momento del tutto assente dal confronto in atto. Chi è chiamato a svolgere controlli deve farlo concordando con Regioni, Comuni e parti sociali a livello territoriale piani straordinari di intervento sulle priorità sulle quali intervenire".

Dopo il primo maggio "si impone un ulteriore salto di qualità dell'iniziativa sindacale, in tutto il paese. Per questo - conclude Martini - nelle prossime ore le confederazioni sindacali dovranno definire con urgenza nuove iniziative di mobilitazione a sostegno della piattaforma unitaria sulla sicurezza, che coinvolgano sia i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza sia le strutture sindacali a livello territoriale e regionale".