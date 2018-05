Salvini: con M5S ancora divisioni su punti importanti

Roma, 14 mag. - "Ancora su qualche punto importante, penso alle infrastrutture, ci sono visioni diverse". Lo ha detto Matteo Salvini, dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale sul confronto con M5s per il contratto di governo.

Per Salvini serve "un programma su cui si parte e si lavora e si tira dritto" e se ci sarà "lo vedremo a prescindere dal toto-nomi che non mi appassiona, mi appassiona il toto-cose. In questo contratto stiamo inserendo tanti punti del programma di centrodestra e nelle prossime ore vedremo se saremo abbastanza bravi. Grazie a Di Maio e ai ragazzi dei Cinque stelle con cui stiamo lavorando notte e giorno".

Questo iter, ha detto ancora, "qualcuno dice che è irrituale. Non so se è irrituale, sono contento che sia una novità, se serve tempo non è perchè ci scanniamo su chi fa il sottosegretario ma perchè vogliamo avere le idee chiare perchè milioni di italiani vedano cancellata la legge Fornero, abbassate le tasse, approvata legittima difesa".