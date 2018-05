Google, dipendenti lasciano per protesta contro progetto militare

New York, 14 mag. - Nelle ultime settimane, diversi dipendenti di Google si sono dimessi per protestare contro il coinvolgimento della società in un progetto militare, Project Maven, che usa l'intelligenza artificiale per rivedere i filmati dei droni e identificare rapidamente determinate persone e oggetti. Lo scrive Gizmodo citando fonti anonime.

Ma oltre alle dimissioni, più di 4.000 dipendenti hanno espresso la loro opposizione al progetto in una petizione interna, che chiede a Google a smettere di lavorare con il dipartimento della Difesa americano e evitare di essere coinvolto con futuri contratti militari.

Secondo Gizmodo, le critiche riguardano sia le preoccupazioni etiche sull'uso dell'intelligenza artificiale nella guerra dei droni, sia i problemi con la trasparenza aziendale riguardo a decisioni controverse.