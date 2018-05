Roma, 14 mag. - "Non sono in questa posizione solo da segretario della Lega perchè la mia precondizione era che non si rompesse l'alleanza di centrodestra. Ringrazio Berlusconi e Meloni per la possibilità di tentare di dar vita a questo governo senza spaccare la coalizione con cui abbiamo preso 12 milioni di voti e a cui continuo a far riferimento". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale.