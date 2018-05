Assicurazioni, Ivass: authority Ue avvia stress test 2018

Roma, 14 mag. - L'Autorità europea per le assicurazioni e la previdenza (Eiopa) ha avviato lo stress test 2018 "per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere a condizioni avverse". Lo comunica l'Ivass, sottolineando che i dati dovranno essere forniti entro il 16 agosto e "l'esercizio valuterà anche, in via qualitativa, le potenziali implicazioni del cyber risk".

Il primo scenario di stress (yield curve up) "è caratterizzato da un rialzo dei rendimenti che avviene contestualmente a un incremento dei riscatti delle polizze vita e a un aumento del costo di liquidazione dei sinistri danni dovuto a una crescita dell'inflazione".

Il secondo scenario (yield curve down) "prevede una riduzione dei rendimenti contestuale a una variazione nel rischio di longevità per le polizze vita". Il terzo scenario (Nat-Cat) inoltre "è caratterizzato dal verificarsi di eventi catastrofali naturali che colpiscono simultaneamente l'Europa".