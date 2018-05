Incidenti lavoro, Polverini (Fi): serve cambio di rotta drastico

Roma, 14 mag. - "È insopportabile il quotidiano stillicidio di morti e feriti che sta insanguinando il lavoro nel nostro Paese. Le regole in Italia ci sono, evidentemente facciamo fatica a farle rispettare dopo aver depotenziato gli organici degli enti preposti alla sicurezza e avere puntato i controlli sulle attività meno pericolose o su aspetti soltanto burocratici del rapporto di lavoro. Serve un cambio di rotta drastico e nuove risorse umane ed economiche per l`attività ispettiva perché mentre a Roma si insegue l`industria 4.0, in quella tradizionale restano feriti o muoiono operai esperti e maturi che certamente non possono essere 'accusati', come spesso purtroppo sbrigativamente qualcuno fa, di essere essi stessi la causa degli incidenti. Forza Italia chiede di dare all`Inail ed al Ministero del Lavoro regole di ingaggio più severe per salvare vite umane e restituire dignità e sicurezza a chi lavora". Lo afferma , in una nota, Renata Polverini, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento lavoro del movimento azzurro.