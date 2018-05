Milano, M5s: commissione per far luce su sgomberi case popolari

Milano, 14 mag. - "Troviamo inaccettanile che il Comune di Milano non faccia luce sulla vicenda. Aver alterato le procedure stabilite dalla Prefettura per decidere quali sgomberi fare e quali no negli alloggi popolari, per acquisire consenso politico ed elettorale, è inaccettabile. E non é neanche tollerabile che in Prefettura arrivassero liste già 'scremate' da una parte politica". Lo ha scritto in una nota un consigliere comunale del M5s Patrizia Bedori, a proposito della presunta alterazione da parte del Comune delle procedure stabilite dalla Prefettura per decidere gli sgomberi degli immobili Mm occupati abusivamente.

"Chiediamo trasparenza e che venga convocata una commissione per far luce sulla vicenda, in cui siano presenti l'ex comandante Barbato e tutte le parti in causa: Mm, polizia locale, prefettura e l'ex assessore alla Sicurezza Carmela Rozza, che ha gestito gli sgomberi con una discutibile discrezionalità".