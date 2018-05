Incidenti lavoro, Barbagallo: ora inasprire sanzioni

Roma, 14 mag. - "Non si può continuare a morire di lavoro". Lo sottolinea il numero uno della Uil, Carmelo Barbagallo che dopo l'incidente a la Spezia chiede un inasprimento delle sanzioni. "Non possiamo più affidarci alle parole per commentare questa strage continua: l`ennesimo incidente mortale, oggi a La Spezia - sottolinea Barbagallo - ci lascia addolorati e sgomenti. Non si può continuare a morire di lavoro".

Per la Uil, "è arrivato il momento di puntare anche a un inasprimento delle sanzioni". "Noi - spiega il segretario generale - siamo per la cultura della prevenzione e della partecipazione. Ma un maggior rigore nell`applicazione delle norme e delle correlate sanzioni può avere un importante effetto di deterrenza. A questo punto, non possiamo lasciare più nulla di intentato per cercare di salvaguardare la vita, la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori".