Brunetta: Di Maio in un mare di guai, brutta figura

Roma, 14 mag. - "Di Maio è in un mare di guai. Quelli del M5s erano i più puri, dovevano cambiare l`Italia, ma non stanno cavando un ragno dal buco. Brutta figura in Italia e a livello internazionale". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, ai microfoni di 'Fuorigioco', su Rai Radio1.

"Sapete che se uno viene indicato come Presidente del Consiglio è anche colui che elabora il programma di Governo? Si stanno, in questo momento, sconvolgendo tutte le procedure istituzionali. O si è benevolenti, o si è critici: noi non voteremo la fiducia a questo Governo", conclude.