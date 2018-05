Roma, 14 mag. - "In Germania ci sono voluti 6 mesi. In Olanda 7, in Spagna 10. Il Governo del cambiamento presto sarà pronto ma stiamo innovando la politica: preferiamo definire bene i temi, invece di dare la priorità ai nomi. Nella Terza Repubblica vengono prima i cittadini". Così Riccardo Fraccaro, esponente del M5s, in un tweet in cui linka il video delle dichiarazioni di Luigi Di Maio all'uscita dall'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella.