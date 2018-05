Milano, 14 mag. - Sperava in un accordo tra Salvini e Di Maio sul suo nome? "No, alla mia età spero solo di servire la patria e lo si può fare anche scrivendo libri belli, come quello che presento qui oggi". Questa la replica dell'economista Giulio Sapelli ai giornalisti oggi a Milano, a margine della presentazione del libro dello stesso Sapelli "Oltre il capitalismo", al Centro culturale di Milano.