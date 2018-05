De Corato: Comune Milano modifichi regolamento per estendere daspo

Milano, 14 mag. - "Dopo le aggressioni dei due agenti di polizia in piazza Duomo sabato pomeriggio, il segretario metropolitano Sulpm, Daniele Vincini, sollecita Palazzo Marino sulla questione del Daspo Urbano a Milano, ricordando che serve una modifica al regolamento di polizia urbana, che al momento il Comune non ha ancora approvato". E' quanto ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, spiegando che attualmente il provvedimento si può contestare "in corrispondenza di infrastrutture del trasporto come stazioni, aeroporti e metropolitane ma non in prossimità di aree di interesse artistico, culturale e turistico, proprio dove la criminalità si concentra maggiormente prendendo di mira turisti e visitatori della città".

"Quanto previsto dal Decreto Minniti (in vigore dal luglio 2017) ha trovato a Milano applicazione dal 9 maggio scorso ma cosa aspetta il sindaco per modificare il regolamento di polizia urbana? A Sesto San Giovanni, per esempio, dal luglio 2017 è vietato (in applicazione del Daspo urbano esteso anche a queste aree) praticare commercio illegale e abusivo, mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio, bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali ed in tutti i luoghi frequentati dai cittadini, consumare alcol, espletare bisogni fisiologici a cielo aperto, intralciare il libero transito e molestare i cittadini, in particolare donne e anziani" ha proseguito De Corato, sottolineando che questo ha portato a "200 Daspo firmati dalla giunta di Sesto (a febbraio 2018, ultimi dati disponibili) che in 7 mesi hanno consentito di ripulire la città dalla microcriminalità".