Ynap, ricavi primo trimestre 2018 salgono a 518 milioni di euro

Milano, 14 mag. - Nel primo trimestre 2018 Yoox net A Porter Group ha realizzato ricavi netti per 518 milioni di euro, in crescita del 7,9% a tassi di cambio costanti (+0,5% reported) rispetto al primo trimestre 2017. Lo ha reso noto la società. In particolare, la crescita organica è stata del +10,4%, con una positiva performance organica di tutte le linee di business: ricavi netti multimarca in-season +14,1%; ricavi netti Multimarca off-season +2%; Online Flagship Stores a valore retail in aumento del 21,8%. Italia, Nord America e area Asia-Pacifico le regioni a maggior crescita. Il numero dei clienti attivi è salito a 3,2 milioni da 3 milioni del primo trimestre 2017.

"Grazie alla nostra conoscenza dei clienti del lusso a livello mondiale continueremo ad investire in iniziative di lungo termine per consolidare la leadership globale di Ynap", ha commentato l'Ad di Ynap, Federico Marchetti. Per l'intero esercizio 2018 sono previsti investimenti tra 170 e 180 milioni di euro.