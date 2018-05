Incidenti lavoro, Paita (Pd): retorica lasci spazio a regole certe

Roma, 14 mag. - "La Spezia tutta non puó che addolorarsi per quanto avvenuto nel cantiere di Pertusola. Mi unisco al dolore della famiglia colpita, convinta più che mai che la retorica del mai più debba lasciare spazio a regole e controlli certi". Lo afferma Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

"Incidenti come questi non sono più tollerabili. Il lavoro va difeso tanto quanto la sicurezza sul posto di lavoro. I diritti non sono materie negoziabili. È ora di invertire la rotta - conclude Paita - archiviando finalmente le morti bianche".