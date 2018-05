Scontri Gaza, Olp proclama per domani sciopero generale

Roma, 14 mag. - L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) ha convocato per la giornata di domani uno sciopero generale per "piangere il martirio" dei manifestanti uccisi dai soldati israeliani alla frontiera della Striscia di Gaza con lo Stato ebraico. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese ufficiale, Wafa, citando un membro del Comitato esecutivo dell'OLP, Wasel Abu Yousef.

Intanto un portavoce del presidente palestinese Abu Mazen ha avvertito che l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme destabilizzerà ulteriormente il Medio Oriente. "Con questo passo, l'amministrazione americana ha cancellato il suo ruolo nel processo di pace e ha insultato il mondo, il popolo palestinese e la nazione araba e islamica e ha creato risentimento e instabilità", ha detto Nabil Abu Rdeineh all'agenzia Wafa.