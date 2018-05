Roma, 14 mag. - "Anche oggi un operaio ha perso la vita in un cantiere navale di La Spezia ed un altro è gravemente ferito. Siamo vicini alle loro famiglie e profondamente indignati da queste tragedie continue che avvengono nei luoghi di lavoro. Bisogna fare qualcosa per fermare questo orrendo bollettino di guerra". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il cordoglio della Cisl per l`ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto oggi a La Spezia.