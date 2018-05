Pirelli: utile netto primo trimestre corre a 92,4 mln (+86,7%) -2

Milano, 14 mag. - Sulla base dei dati dei risultati del primo trimestre, Pirelli prevede per il 2018 una crescita organica dei ricavi uguale o maggiore di +9% (circa +10% la precedente indicazione) per effetto di una minore crescita attesa sui volumi a seguito della decisione di accelerare nella riduzione sull'esposizione sul segmento Standard. Confermata invece la crescita attesa sull'High Value.

Confermate le previsioni di profittabilità, con un ebit adjusted ante costi start-up atteso superiore a 1 miliardo. L`effetto derivante dalla maggiore volatilità dei cambi e di minori volumi è compensato da un minore impatto derivante dai costi delle materie prime (da -95 milioni a circa -80 milioni). Confermata l`incidenza del segmento High Value sull`ebit adjusted ante costi di start up uguale o superiore all`83%.

Confermato il rapporto fra posizione finanziaria netta ed ebitda adjusted ante costi start-up pari a circa 2,3 volte.