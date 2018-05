Brunetta: dubito ci sarà un governo, non cavato ragno da buco

Roma, 14 mag. - "Mi sembravano in un mare di guai. Mi spiace per Salvini ma si è messo con una banda di buoni a nulla come i grillini. E il risultato è una brutta figura a livello nazionale ed internazionale. La cosa sta diventando grottesca". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, ai microfoni di Fuorigioco su Rai Radio1, parlando degli ultimi sviluppi sulla formazione del governo.

"Io non sono - ha aggiunto - per il 'tanto meglio peggio tanto meglio'. Faccio semplicemente una considerazione: hanno avuto tutto il tempo che volevano, Di Maio e Salvini, e non hanno cavato un ragno dal buco. Noi non voteremo la fiducia. Voteremo no semmai ci sarà un governo M5S-Lega. Io a questo punto dubito che ci sarà un governo. La soluzione potrebbe essere un governo del Presidente fino a dicembre, anche un governo di minoranza per poi tornare a votare nella prossima primavera".