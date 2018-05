Facebook sospende 200 app dopo scandalo Cambridge Analytica

New York, 14 mag. - Facebook ha sospeso altre 200 applicazioni in seguito all'indagine iniziata dopo lo scandalo dei dati di Cambridge Analytica.

Il colosso dei social media non ha fornito immediatamente dettagli su quali app sono state sospese o quante persone le hanno utilizzate. Tuttavia Facebook ha affermato che le app adesso saranno sottoposte a "un'indagine approfondita" per verificare se hanno usato in modo improprio i dati dell'utente.

Il Ceo, Mark Zuckerberg, ha affermato che Facebook esaminerà decine di migliaia di app che potrebbero accedere o raccogliere grandi quantità di informazioni personali degli utenti.

All'inizio dell'anno Facebook è stato travolto dallo scandalo di Cambridge Analytica: la società di consulenza e analisi di dati, ora fallita, ha usato le informazioni di 87 milioni di utenti Facebook per fare pubblicità politiche mirate e aiutare Donald Trump a vincere le elezioni presidenziali americane del 2016.