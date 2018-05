Pompeo: impegno per pace in M.O., ma non cita morti palestinesi

New York, 14 mag. - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha assicurato che Washington continuerà a impegnarsi nel processo di pace in Medio Oriente, senza menzionare le proteste che si stanno svolgendo lungo la striscia di Gaza: sono morti almeno 47 palestinesi, uccisi dai militari israeliani.

"Rimaniamo impegnati per far avanzare un processo di pace duraturo e onnicomprensivo tra Israele e i palestinesi", ha detto Pompeo nel giorno dell'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme, decisione che ha scatenato le proteste palestinesi. Pompeo ha invece espresso orgoglio per la decisione del presidente americano, Donald Trump. Una scelta, ha concluso il segretario di Stato, che riconosce Gerusalemme come capitale di Israele.