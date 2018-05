Incidenti lavoro, Fassina (Leu): è strage, dl per sicurezza

Roma, 14 mag. - "La strage di lavoro continua. Anche oggi, con un crescendo che ci farà superare l'agghiacciante media di 3 vittime al giorno, sabato e domenica inclusi. È necessaria e urgente una risposta politica e amministrativa. Chiediamo una sessione parlamentare urgente per individuare le misure da introdurre a partire da un potenziamento del personale degli ispettorati per aumentare e dare maggiore efficacia ai controlli. Non solo in chiave sanzionatoria, ma in chiave preventiva. Vanno nominati e messi in condizione di operare con efficacia, invece che licenziati, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza. Un decreto legge per la sicurezza di lavoratori e lavoratrici sia il primo atto del prossimo governo". Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina.