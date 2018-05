Landi Renzo: nel primo trimestre perdita si riduce a 1,2 milioni

Roma, 14 mag. - La Landi Renzo archivia il primo trimestre con una perdita di 1,2 milioni, in riduzione rispetto al risultato netto negativo di tre milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica la società di Cavriago (Reggio Emilia) dopo il cda sui risultati trimestrali. Il fatturato consolidato è stato pari a 42 milioni, in calo rispetto ai 46,8 milioni di gennaio-marzo del 2017.

"In questi primi mesi dell'anno - sottolinea il presidente Stefano Landi - siamo ripartiti con forza dal potenziamento del nostro core business, l'attività nel settore automotive, per diventare un player globale, pur mantenendo solide radici nel nostro territorio. Stiamo lavorando con determinazione per continuare a sviluppare il nostro business con la massima attenzione all'eccellenza dei servizi, in un contesto di mercato che continua a essere sfidante".

"Siamo molto soddisfatti - spiega l'amministratore delegato Cristiano Musi - del lavoro che è stato portato avanti in questi ultimi mesi, con l'implementazione delle politiche di performance improvement previste nel piano strategico 2018-2022. I risultati raggiunti in questo primo trimestre riflettono il ritorno alla focalizzazione del gruppo sul core business e i primi effetti del lavoro di riorganizzazione avviato nel 2017".

"Completato l'accordo sindacale a gennaio - conclude Musi - e avviata la riorganizzazione del footprint produttivo, che sarà conclusa entro fine maggio, siamo ripartiti con forza dal potenziamento del nostro core business, l'attività nel settore automotive, per diventare un player leader a livello globale, sia sul segmento passenger car che Heavy Duty, dove stiamo trovando grande interesse sul mercato".