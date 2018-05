Piazza Affari chiude positiva (+0,26%), in luce Pirelli

Milano, 14 mag. - Chiusura in territorio positivo per Piazza Affari, che migliora negli scambi finali mentre M5S e Lega hanno chiesto ancora alcuni giorni al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per concludere il contratto di governo. L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 24.221 punti. Poco mosso lo spread in area 129 punti.

Tra le blue chip milanesi in evidenza Pirelli (+2,61%) sulle attese per la trimestrale. Bene anche Eni (+1,44%), Bper (+1,43%) e Banco Bpm (+1,42%). In rosso Azimut (-3,46%) e Prysmian (-2,2%).