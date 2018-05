Scontri confini Gaza, Londra invita a "calma e moderazione"

Roma, 14 mag. - La Gran Bretagna esorta alla "calma e la moderazione" per quel che sta avvenendo oggi alla frontiera della Striscia di Gaza con Israele con la morte di almeno 43 palestinesi che protestavano contro l'inaugurazione dell'ambasciata degli Stati Uniti in Gerusalemme. Lo ha fatto attraverso un portavoce del primo ministro Theresa May.

"Siamo preoccupati per le notizie sulla violenza e sulla perdita di vite umane a Gaza. Esortiamo calma e moderazione per evitare azioni distruttive per gli sforzi di pace", ha detto il portavoce, aggiungendo che il trasferimento dell'ambasciata Usa "è stata inutile in termini di prospettive di pace nella regione".