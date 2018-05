Grillo: politica si fa nelle città, sfuma il concetto di Stato

Roma, 14 mag. - "Nelle grandi città cominciano ad organizzarsi perché i cittadini stanno entrando nelle città, stanno avendo questi flussi migratori verso le città. Allora progettano una città per il raddoppio della popolazione. Milano è diventata una città internazionale. Stanno costruendo, stanno allargandosi dove le città diventano come nel Medioevo: città Stato. Quindi, lo Stato, la parola non serve più: la politica vera si fa nelle città, il concetto di nazione e di stato sta sfumando, la democrazia si sta spostando verso un, chiamiamolo tra virgolette, degrado verso le periferie, non verso il centro". Lo ha detto Beppe Grillo nell`intervista esclusiva rilasciata ad Alessandro Poggi, in onda questa sera su Rai2, all`interno di Night Tabloid.

L'intervista fa parte dello speciale di Night Tabloid `Un caffè politicamente corretto` che racconta la metamorfosi di Beppe Grillo negli ultimi anni con le interviste realizzate da Poggi.