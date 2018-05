Jannotti Pecci: nuovo governo preveda figura ministro Turismo -2

Roma, 14 mag. - In questo momento particolare, ha aggiunto servono "politiche intelligenti, che facciano leva sulla capacità di interagire delle diverse branche della pubblica amministrazione. Ecco perché il turismo, settore strategico sotto il profilo economico e sociale, non può essere lasciato ancora alle competenze di un ministero (il Mibact) che non si è dimostrato in grado di affrontare positivamente le sfide che il mercato mondiale del turismo ci imponeva e sempre più saremo chiamati ad affrontare".

Secondo Jannotti Pecci "un costante processo di sviluppo e crescita passa attraverso la rimozione di lacci e laccioli, che purtroppo persistono tuttora, e l'avvio di uno sforzo condiviso e congiunto, di pubblico e privato, per ritrovare un ruolo consistente grazie alla valorizzazione di un patrimonio costituito non solo di cultura e natura, ma anche di eccellenze nei settori imprenditoriali che rappresentano il vanto del nostro Paese: made in Italy, alberghi, agricoltura di qualità, solo per dirne qualcuno".