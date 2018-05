Jannotti Pecci: nuovo governo preveda figura ministro Turismo

Roma, 14 mag. - L'ex presidente di Federturismo-Confindustria Costanzo Jannotti Pecci chiede alla nuova maggioranza di governo di prevedere la figura del ministro per le Politiche turistiche, attualmente mancante, mantenendola sganciata ed autonoma dai Beni Culturali. "Sembra farsi strada, nel dibattito sulla formazione del nuovo governo, l'idea di prevedere nel prossimo esecutivo la figura del ministro del Turismo o, come mi parrebbe più giusto, delle Politiche turistiche. Lo avevamo auspicato da molto tempo, ahimè, senza trovare ascolto ed adeguata attenzione", ha affermato Jannotti Pecci in un intervento che sarà pubblicato domani dal Mattino.

Jannotti Pecci ha motivato la sua proposta, condivisa dalle principali associazioni di categoria e da gran parte degli esperti di settore, con la forte critica all'operato del ministro Franceschini ed evidenzia che il Mibact in cinque anni non è riuscito a dare al turismo il ruolo strategico che gli compete, impedendone così la crescita sostenibile e significativi incrementi occupazionali. "Il grave errore di Franceschini - ha detto - è stato quello di avere una visione ancillare del turismo, pronto a soggiacere alle politiche culturali, con un ruolo non da protagonista ma solo da ruota di scorta. Un approccio amplificato da una burocrazia ministeriale incapace di affrontare con il giusto dinamismo un settore in espansione, che ha connotati interdisciplinari e richiede doti non facilmente rintracciabili nei corridoi del Mibact".(Segue)