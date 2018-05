Abdeslam non presenta appello contro condanna in Belgio

Roma, 14 mag. - Salah Abdeslam, unico membro ancora in vita dei commando jihadisti che hanno fatto strage il 13 novembre 2015 a Parigi, ha deciso di non presentare appello alla sua condanna a 20 anni di prigione pronunciata in Belgio per una sparatoria contro polziiotti avvenuta a marzo 2016 a Bruxelles.

Il suo avvocato Sven Mary ha confermato la notizia data dal quotidiano belga La Derniere Heure, secondo la quale non presenterà appello. "E' la sua scelta - ha aggiunto - e la devo rispettare". Abdeslam è incarcerato in Francia.