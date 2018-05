Carraro, fatturato gruppo I trimestre 2018 a 157,6 mln (+8,3%)

Milano, 14 mag. - Nel primo trimestre 2018, il gruppo Carraro - leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati - ha realizzato un fatturato consolidato di 157,6 milioni di euro, in aumento dell'8,3% rispetto ai 145,6 milioni del primo trimestre 2017. L`Ebitda si è attestato a 15,1 milioni di euro, in linea con il valore di 15,9 milioni del medesimo periodo del 2017. Grazie alle attività di contenimento dell'aumento dei costi, il gruppo si aspetta "un incremento della marginalità fortemente sostenuta dal volano dei volumi atteso nella seconda parte del 2018".

La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 31 marzo 2018 è negativa per 162,2 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (145,9 mln) a causa dell'incremento del capitale circolante netto conseguente alle difficoltà di approvvigionamento, ma in netto miglioramento rispetto al 31 marzo 2017 in cui era pari a 185,4 milioni. I risultati del primo trimestre sono stati indicati in occasione dell'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e la distribuzione di un dividendo di 0,17 euro per azione in pagamento dal giorno 23 maggio 2018.

"Gli ottimi risultati registrati nell'esercizio 2017 segnano un punto di svolta e proiettano il gruppo verso nuovi e più ambiziosi traguardi. La ritrovata solidità patrimoniale garantirò un adeguato supporto ai piani di crescita", ha dichiarato Enrico Carraro, presidente del gruppo. "I primi mesi del 2018 confermano la già positiva tendenza registrata al termine dello scorso anno, con una domanda solida pressoché in ogni mercato", ha aggiunto. Confermata la previsione per l'intero esercizio 2018 del positivo trend del primo trimestre con volumi in ulteriore crescita.

L'assemblea degli azionisti ha inoltre nominato il nuovo cda che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Confermati tutti i consiglieri uscenti - Riccardo Arduini, Fabio Buttignon (indipendente), Marina Manna (indipendente) e Marina Pittini (indipendente) - a cui si aggiungono Enrico Gomiero, Cfo del gruppo, e Virginia Carraro. Otto dei nove componenti provengono dalla lista di candidati presentata da Finaid, mentre Arduini proviene dalla lista presentata da Julia Dora Koranyi Arduini. Enrico Carraro è stato confermato presidente del gruppo.