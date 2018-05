Pd, Orlando: da subito opposizione, rapporto con settori popolari

Milano, 14 mag. - Finita l'esperienza di governo il pd deve "riflettere su come costruire un rapporto con i settori popolari della società, con quelli che hanno più fortemente premiato nel voto la destra e i 5 Stelle. Prima si avvia questa discussione e questo chiarimento e meglio è". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, secondo cui "il Pd si deve rimettere subito nelle condizioni di fare opposizione e deve sapere anche che l'opposizione è efficace se si salda con settori della società".

A margine di un incontro a Milano, Orlando ha affermato che il partito democratico, "da subito, su alcune questioni che rischiano di avere un effetto dirompente sulla società" deve "costruire una relazione con i corpi intermedi, con l'associazionismo, con tutti quelli che vogliono difendere alcune conquiste di carattere fondamentali".

Riguardo la flat tax, "mi viene in mente - ha detto il guardasigilli - non soltanto un elemento di ingiustizia che questo strumento può produrre, ma anche il fatto che non si può fare un intervento di quel tipo senza mettere in discussione lo Stato sociale. Noi dobbiamo mobilitare invece tutti quelli che vogliono difendere lo Stato sociale di questo Paese".