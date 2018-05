Governo, Orlando: per rispettare promesse devono stampare moneta

Milano, 14 mag. - Per l'operato del nuovo governo a guida M5S-Lega bisognerà fare "tantissima attenzione" al tema "dei diritti e delle garanzie fondamentali". Lo ha affermato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a margine di un incontro a Milano. "Credo che si dovrà fare tantissima attenzione - ha detto Olando - perché non si compiano dei passi indietro. Tenere saldamente l'Italia in Europa è un modo di dire molte cose ma anche che vogliamo un'Italia che rispetti gli standard europei sul fronte delle garanzie fondamentali". Riguardo il programma di governo che è cominciato a trapelare, secondo Orlando "se davvero fosse la sommatoria di tutte le promesse elettorali dovremmo cominciare a stampare moneta. Non penso che davvero si possa fare quello che è stato promesso, e nella scelta delle priorità vedremo da dove partono".