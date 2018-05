La Corte suprema dà l'ok alle scommesse legali sugli sport

New York, 14 mag. - Dando una spinta positiva nei confronti delle scommesse sugli sport in tutta la nazione, la Corte suprema ha bloccato una legge federale che vietava questo tipo di gioco d'azzardo nella maggior parte degli Stati americani.

Il caso riguarda il New Jersey, ma ha implicazioni per altri stati che vogliono consentire e tassare il gioco d'azzardo sportivo. Si stima che ogni anno gli americani spendano 150 miliardi di dollari in scommesse illegali. Dopo la crisi di Atlantic City, il New Jersey ha approvato una legge per rendere legali le scommesse sportive: il governo federale ha fatto causa contro questa iniziativa. Adesso, dopo quattro anni, è arrivata la decisione della Corte suprema.

La legge sulle scommesse, la Professional and Amateur Sports Protection Act del 1992, proibiva agli Stati di autorizzare il gioco d'azzardo sportivo. Esonerava solo il Nevada, dove le scommesse sportive sono da tempo legali, insieme alle lotterie sportive nel Delaware, nel Montana e nell'Oregon. Ad altri stati era stato concesso un anno per aderire alle linee guida, ma nessuno aveva fatto richiesta in tempo.