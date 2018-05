Scontri mortali a Gaza, forze Israele: stiamo seguendo procedure

Roma, 14 mag. - Le Forze di difesa israeliane (IDF) sostengono di star agendo, nell'affrontare le proteste israeliane scoppiate lungo il confine Gaza-Israele contro l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, in linea con le procedure operative standard".

Secondo le IDF, i manifestanti hanno "lanciato bombe incendiare e ordigni esplosivi contro il muro di sicurezza e verso le truppe, stanno incendiando pneumatici, lanciando pietre e oggetti infiammanti con l'obiettivo di produrre incendi nel territorio d'Israele e ferire le truppe". Per questo, continua il comunicato, "le truppe stanno rispondendo con gli strumenti per disperdere le rivolte e col fuoco, e stanno operando in base alle procedure operative standard".

L'agenzia di stampa palestinese WAFA ha indicato che 43 palestinesi sono stati uccisi da fuoco israeliano e quasi 2mila persone sono rimaste ferite.