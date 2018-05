Orlando: finito stagione assedio politica su magistratura

Milano, 14 mag. - La rieleggibilità di Silvio Berlusconi "non aggiunge e non toglie molto a un clima che comunque è cambiato attorno alla giustizia. Non siamo più ad un utilizzo sistematico delle vicende giudiziarie come elemento di propaganda politica. E non siamo più, questo è altrettanto importante, ad un assedio delle politica nei confronti della magistratura. Mi pare che in questi anni passi avanti su questo fronte siano stati fatti". Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha replicato così a chi gli ha chiesto - a margine di un incontro al Tribunale di Milano - se la rieleggibilità di Silvio Berlusconi segna la fine della contrapposizione tra politica e magistratura nel nostro Paese. "Se non viene riaperta una guerra sulla giustizia - ha detto Orlando - in verità questa contrapposizione si era già in qualche modo superata".