Scontri a Gaza, Kuwait chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu

Roma, 14 mag. - Il Kuwait, piccolo Paese arabo del Golfo e membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, ha annunciato oggi che presenterà una richiesta per una riunione di emergenza dell'organismo esecutivo dell'Onu per i fatti a Gaza costati la vita oggi ad almeno 41 palestinesi da parte dell'esercito israeliano.

"Condanniamo quello che è successo. Ci sarà una reazione da parte nostra e vedremo ciò che il Consiglio farà. Oggi o domani, possiamo richiedere una riunione di emergenza" del Consiglio, ha detto ai giornalisti l'ambasciatore del Kuwait all'ONU, Mansour al-Otaibi. (Sgue) (Segue)