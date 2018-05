Usa aprono ambasciata a Gerusalemme,per Israele momento... -3

New York, 14 mag. - Il marito di Ivanka Trump ha poi dichiarato: "Come abbiamo visto dalle proteste del mese scorso e anche oggi, coloro che provocano violenza sono parte del problema, non della soluzione".

L'esercito israeliano ha ucciso almeno 41 palestinesi che protestavano lungo la barriera che divide Gaza da Israele; negli scontri sono rimaste ferite mille persone, secondo il New York Times, che cita i dati forniti dal ministero della Salute palestinese. Dopo le sue parole, il dipartimento di Stato ha pubblicato una nota, in cui il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha ribadito l'impegno per "la pace tra Israele e i palestinesi".

Dopo che il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha tirato la corda che ha scoperto la targa della nuova ambasciata statunitense, Ivanka Trump ha dichiarato: "Vi diamo il benvenuto ufficialmente, e per la prima volta, all'ambasciata degli Stati Uniti qui a Gerusalemme, la capitale d'Israele". Lungo applauso dei presenti, tra cui figurava Sheldon Adelson, magnate dei casinò e tra i maggiori sostenitori di Israele tra gli ebrei statunitensi, che aveva offerto il proprio aiuto economico per la costruzione della nuova ambasciata a Gerusalemme, declinato da Washington.

L'ultimo intervento è stato quello di Netanyahu: "Presidente Trump, riconoscendo la Storia, lei ha scritto la Storia". "Noi - ha aggiunto - siamo a Gerusalemme e ci resteremo". (segue)