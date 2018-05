Usa aprono ambasciata a Gerusalemme,per Israele momento... -2

New York, 14 mag. - Nello specifico, la legge aveva l'esplicito obiettivo di finanziare lo spostamento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv e Gerusalemme entro il 31 maggio 1999. La legge inoltre riaffermava Gerusalemme come città indivisibile e capitale dello Stato d'Israele. La legge fu approvata con 93 voti a favore e 5 contrari in Senato e con 374 voti a favore e 37 contrari alla Camera. Da allora, ogni sei mesi i presidenti statunitensi hanno fatto valere il loro potere di rimandarne l'attuazione, citando gli interessi di sicurezza nazionali.

"La nostra più grande speranza è la pace. Gli Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a facilitare un accordo per una pace duratura e continuano a sostenere lo status quo nei siti sacri di Gerusalemme" ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

Ha parlato del processo di pace anche Kushner, genero del presidente. "Crediamo che sia possibile per entrambe le parti guadagnare più di quello che perdono, in modo che tutti possano vivere in pace, al sicuro dal pericolo, liberi dalle paure e in grado di perseguire i loro sogni. Gerusalemme deve rimanere una città che riunisce le persone di tutte le fedi". "Mentre i presidenti prima di lui hanno mollato la loro promessa di spostare l'ambasciata, questo presidente l'ha portata a termine. Perché quando il presidente Trump fa una promessa, la mantiene" ha aggiunto Kushner. (segue)