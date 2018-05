Usa aprono ambasciata a Gerusalemme, per Israele momento storico

New York, 14 mag. - Sessantanove anni dopo che Israele l'ha dichiarata capitale e 23 anni dopo che il Congresso statunitense ha approvato una legge per riconoscerla come tale, gli Stati Uniti hanno formalmente aperto la loro ambasciata a Gerusalemme.

La cerimonia, durata circa 81 minuti e diretta dall'ambasciatore statunitense David M. Friedman, ha incluso i discorsi, tra gli altri, di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump - che ha invece inviato un videomessaggio di due minuti e mezzo - e del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

"Oggi apriamo ufficialmente l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Congratulazioni! Gerusalemme è la capitale d'Israele - ha detto Trump - che è uno Stato sovrano e ha diritto di stabilire la capitale dove vuole. Eppure per molti anni non abbiamo riconosciuto l'ovvio". Per oltre 20 anni, tutti i predecessori hanno esercitato una deroga, rifiutandosi di riconoscere Gerusalemme come capitale e di spostare l'ambasciata, come previsto dal Jerusalem Embassy Act, una legge approvata nel 1995 dal 104esimo Congresso, a maggioranza repubblicana, ma mai attuata, vista l'opposizione dei presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, secondo cui il Congresso, con il provvedimento, avrebbe violato l'autorità dell'esecutivo sulla politica estera. (segue)