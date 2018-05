Enav: nel primo trimestre perdita netta peggiora a 4,4 milioni

Roma, 14 mag. - L'Enav chiude il primo trimestre con una perdita di 4,4 milioni, in leggero peggioramento rispetto al risultato netto negativo di 4,2 milioni nello stesso periodo del 2017. Lo comunica la società dopo il cda sui risultati trimestrali. "Va sottolineato - afferma l'Enav - che il primo trimestre risente di un effetto negativo tipico della stagionalità del traffico aereo, a fronte di una linearità dei costi".

I ricavi consolidati si attestano a 175,5 milioni, in flessione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 "a causa dell'effetto combinato di ricavi da attività operativa in crescita (+5,9%) e balance negativo".

Per il 2018 l'Enav "conferma la guidance fornita al mercato a marzo, che prevede ricavi netti stabili o in crescita low single-digit per effetto della riduzione della tariffa regolamentata in un contesto di crescita del traffico, ed Ebitda margin in linea con il 2017, intorno al 32%".