Air italy presenta il primo Boeing 737 Max in nuova livrea

Milano, 14 mag. - Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 Max nella nuova livrea. L'aeromobile ha lasciato ieri pomeriggio Everett (Seattle) ed è atterrato questa mattina a Milano Malpensa. Air Italy è la prima compagnia aerea italiana ad avere nella sua flotta il 737 Max 8. Si tratta del primo dei circa 50 nuovi velivoli che entreranno nella flotta di Air Italy entro il 2022, nonché del primo dei 20 nuovi Boeing 737 Max, che verranno consegnati alla compagnia nei prossimi tre anni.

"È davvero un momento straordinario assistere al lancio di una nuova era nell'aviazione italiana - ha commentato il Ceo di Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker - Il touchdown del primo Boeing 737 Max di Air Italy nella nuova livrea a Milano segna l'inizio di una nuova esperienza di viaggio per i clienti italiani. Non solo siamo lieti di partecipare a questo momento memorabile, ma siamo lieti di supportarlo pienamente grazie anche ai cinque Airbus A330-200 che passeranno dalla flotta di Qatar Airways a quella di Air Italy".

"Questo primo Boeing 737 Max offrirà ai nostri clienti un viaggio in autentico stile italiano e servizi di bordo che nessun altro vettore propone ai propri clienti - ha spiegato il presidente di Alisarda e Aqa Holding, Marco Rigotti - Su questo volo ospiteremo sia i passeggeri in arrivo dal mondo e diretti via Milano in Sicilia, in Costa Smeralda, a Roma, a Napoli o in Calabria, sia i passeggeri italiani che vorranno volare dal Centro-Sud Italia verso Milano per proseguire sui nostri nuovi voli intercontinentali per New York, Miami, Bangkok e Mumbai".

Il network di Air Italy prevede una continua espansione a partire dalle nuove destinazioni intercontinentali che saranno servite da Milano: New York (1 giugno), Miami (8 giugno), Bangkok (9 settembre) e Mumbai (30 ottobre). La Compagnia inoltre ha inaugurato con l`inizio di maggio anche le rotte domestiche che collegano Milano a Roma, Napoli, Palermo e Olbia. Ulteriori voli da Milano verso Catania e Lamezia Terme prenderanno avvio rispettivamente il primo luglio e il primo settembre.