Roma, 14 mag. - "Alla fine se, come dice Armando Siri della Lega, i soldi per le principali tra le loro sventolate riforme, Flat Tax e Reddito di cittadinanza, dovessero venire da un nuovo condono, non saremmo di fronte al 'nuovo che avanza' ma agli avanzi del vecchio. Tendente allo stantio". Lo scrive il deputato Emanuele Fiano, componente dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, intervenendo sul suo profilo Twitter.