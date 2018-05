Martina: alternativa a Lega-Cinque Stelle non si farà mai con Fi

Roma, 14 mag. - "Se qualcuno pensa che si possa costruire l`alternativa a Lega e Cinque Stelle con Berlusconi lo dica. Per me no. Per me la sfida è costruire un nuovo centrosinistra alternativo a tutte le destre. Senza tornare al passato. Un centrosinistra moderno e aperto che non sia un'operazione di ingegneria politica". Così il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo dal Nazareno.

"Accettare la logica che si debba superare la distinzione tra destra e sinistra sarebbe un cedimento clamoroso, oltre che un grave errore. Lo dico proprio ora davanti a ipotesi di flat tax inique e ritorni di condoni", ha sottolineato Martina.