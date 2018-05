Roma, 14 mag. - Dopo l`incontro con Matteo Salvini, Luigi Di Maio ha lasciato Montecitorio per recarsi al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Di Maio non ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se ci sia un nome condiviso da proporre a Sergio Mattarella come premier. "Non vi dico nulla", ha detto sorridendo.