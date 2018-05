Banche, Abi: rinnovata intesa con polizia per prevenzione rapine

Roma, 14 mag. - L'Abi e la polizia rinnovano l'accordo per la prevenzione della criminalità in banca. Il vicedirettore generale dell'associazione bancaria Gianfranco Torriero e il vicedirettore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della polizia criminale, Nicolò D'Angelo, hanno firmato il rinnovo del "Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca".

L'iniziativa, spiega Palazzo Altieri, "si inquadra nel contesto degli interventi volti a sviluppare stabili e proficue sinergie collaborative tra soggetti istituzionali pubblici e operatori economici, con l'obiettivo di rafforzare sul territorio la 'sicurezza partecipata', raggiungendo più elevati livelli di tutela dei cittadini e rendendo sempre più efficace la complessa e articolata attività di prevenzione e contrasto della criminalità messa quotidianamente in campo dalle forze di polizia".

"Le finalità perseguite da questo accordo - aggiunge l'Abi - sono di assicurare un orientamento razionale e mirato delle logiche che presiedono al controllo del territorio; scambiare informazioni attinenti ai reati in danno delle banche, anche al fine di ottimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza passiva che potrebbe essere adottate dagli istituti; fornire una valutazione ponderata dell'efficacia dei dispositivi tecnologici di difesa passiva degli sportelli bancari".